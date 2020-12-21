В Степанакерте закончили постройку БМГ для российских миротворцев

В столице Нагорно-Карабахской республики завершили строительство блочно-модульного городка (БМГ) для миротворцев из РФ.

В столице Нагорно-Карабахской республики завершили строительство блочно-модульного городка (БМГ) для миротворцев из РФ.

Российский миротворческий контингент представленный 250 военнослужащими, будет размещен в блочно-модульном городке в Степанакерте. В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования.

В городке будет все необходимое для комфортного размещения личного состава: жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната для досуга, штаб и канцелярия, кладовая, столовая, кухня, склад для продуктов, санитарные модули и комната для хранения оружия и инженерного оборудования.

Согласно официальной информации от российского оборонного ведомства, БМГ позволит создать комфортные условия для жизни и быта — так, например, уточняется, что БМГ рассчитаны на температуру от +35 до - 45 градусов. Кроме того, в Минобороны заверили, что все объекты оснащены необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения.