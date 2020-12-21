Глава МИД Сирии рассказал о совместной с Россией борьбе против терроризма

Присутствие российских военнослужащих в Сирии не только приносит пользу, оно стало необходимым условием для стабильности в регионе благодаря борьбе с бандформированиями.

Присутствие российских военнослужащих в Сирии не только приносит пользу, оно стало необходимым условием для стабильности в регионе благодаря борьбе с бандформированиями.

Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсал Микдад в интервью для РИА Новости обратил внимание на то, что Москва и Дамаск совместными усилиями смогли многого добиться в деле борьбы с террористической угрозой.

"Борьба против терроризма продолжается различными путями и средствами", — подчеркнул дипломат.

Он заметил, что боевики получают стимул к продолжению своей деятельности благодаря вмешательству США. Так Вашингтон оправдывает то, что до сих пор на сирийской земле находятся американские солдаты. В связи с этим присутствие российских военнослужащих и специалистов в САР не только оправдано, оно является крайней необходимостью, указал Микдад.