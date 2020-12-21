Эксперты обсудили контроль за питанием школьников в Петербурге

В пресс-центре «Комсомольской Правды Петербург» в понедельник собрались ученые МГУТУ им. К. Г. Разумовского, которые разобрали основные проблемы, связанные со школьным питанием в Северной столице.

В пресс-центре «Комсомольской Правды Петербург» в понедельник собрались ученые МГУТУ им. К. Г. Разумовского, которые разобрали основные проблемы, связанные со школьным питанием в Северной столице.

Управление социального питания Петербурга совместно МГУТУ им. К. Г. Разумовского провели масштабный аудит организации питания в 92 школах Петербурга.

Председатель Всероссийского педагогического собрания, президент университета Валентина Иванова рассказала, что основное внимание ученых было приковано к операторам школьного питания — тем, кто реализует контракты на оказание таких услуг. Их работу нужно тщательно контролировать и после заключения контрактов, считает Иванова.

«Школа предоставляет столовую, какой-то зал, а кормит, готовит технологические карты, занимается разблюдовкой именно оператор питания. Нельзя говорить, что школа за все отвечает. Каждый одолжен нести ответственность. Но, наиболее важными являются именно операторы школьного питания», — сказала она.

Поставщиков проверяли на соответствия нормам СанПиН. В ходе аудита операторы оперативно устраняли недочеты, отметила Иванова. Больше всего замечаний касалось непосредственно рациона школьников: его сбалансированности по КБЖУ, повторяемости в течение недели, антиаллергенности.

«В Петербурге большое количество коррекционных школ, где учатся особенные дети, но полноценного меню для этих школ нет», — констатирует президент университета.

Кроме того, в городе продолжается работа над составлением стандартов питания, отметила эксперт. Они включают единые рекомендации к работе операторов.

В стандартах будут отражены и технологические условия, которые должны обеспечиваться на пищеблоках. Важной частью проекта станет и приобщение школьников к культуре здорового образа жизни.

«Стандарт школьного питания должен стать законом города. В стандарте питания школьников во главу угла надо ставить их здоровье. Мы проводили анализ исходя из этих позиций. Мы глубоко убеждены, что через систему школьного питания можно и нужно влиять на здоровье школьников», — считает гостья брифинга.

Начальник управления социального питания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков рассказал, что при составлении единого стандарта эксперты собрали всю информацию, связанную с организацией питания.

«Мы создали некий брендбук, как сейчас модно говорить. Такой 200-страничный документ, в котором можно подчеркнуть все: от требований к продуктам, к меню, помещению, персоналу, заканчивая параметрами как пропагандировать здоровое питание у детей», — отметил он.

Участник пресс-конференции также рассказал, как управление осуществляет контроль за продукцией и услугами в школьных учреждениях.

«У управления социального питания есть подведомственные учреждения, это лаборатория "Соцпит". Лаборатория — на сегодняшний момент аккредитованная организация, которая имеет право проводить лабораторные исследования качества сырья и качества готовой продукции», — поделился Барабанщиков.

Новый стандарт школьного питания утвердят в Петербурге уже в 2021 году. Он позволит контролировать рацион подростков во всех учебных заведениях города.