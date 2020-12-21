Начал за здравие. Байден и его команда готовят новые санкции против России

Новый пакет санкций в отношении Москвы обсуждают в кулуарах Белого дома.

Избранный, но пока не вступивший в должность президент США Джозеф Байден намерен начать свой срок с санкций против России. Команда кандидата от Демократической партии уже обсуждает новый пакет ограничений, который ознаменует начало правления самого пожилого американского лидера в истории. Об этом агентству Reuters рассказал источник в окружении Байдена.

У последнего, впрочем, есть все шансы переплюнуть предшественников — действующего президента Дональда Трампа и бывшего начальника Барака Обаму — в части антироссийских санкций. Байден задумался об ограничениях в качестве ответа на недавнюю кибератаку на Национальное управление телекоммуникаций и информации (NTIA) и Департамент казначейства США. Взломщиков искали недолго: во всем обвинили пресловутых «российских хакеров», которые якобы действовали по указке Москвы.

Не вступивший на пост президента Байден «российское вмешательство» терпеть не намерен. Сейчас его ястребы ищут золотую середину между новыми экономическими санкциями и другими, более радикальными ответными мерами, пишет Reuters:

«Команда [Байдена] рассмотрит несколько вариантов наказания России <…> от новых финансовых санкций до кибератак на российскую инфраструктуру, говорят люди, знакомые с этим вопросом. Ответ должен быть достаточно сильным, чтобы создать большие экономические, финансовые и технологические потери для преступников, но в то же время избежать эскалации конфликта между двумя ядерными державами – противниками со времен холодной войны».

Источник рассказал, что после инаугурации (20 января 2021 года) Джо Байден выдвинет на передний план политической повестки США взлом NTIA и американского департамента казначейства. В этом их позиции с Дональдом Трампом расходятся: действующий глава государства официально признал кибератаку лишь спустя неделю после того, как «российские хакеры» взломали американские сервера.

Сами взломщики были вовсе не из Москвы, рассказал республиканец, а из Пекина. В Twitter Трамп написал, что преувеличивать масштабы проблемы, как это делают Fake News (так президент называет СМИ, которые, по его мнению, дают недостоверную информацию), не нужно:

«Россия, Россия, Россия — это первоочередные выкрики, как только что-либо случается [в США], поскольку мейнстримные СМИ, в основном, по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это могли быть китайские хакеры (а они могли!)».

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Байден, который более лояльно относится к Китаю, с точкой зрения Трампа не согласен. Пока что сторонники демократа только обсуждают новые санкции против России, а СМИ пытаются предположить, против кого конкретно они будут направлены. Reuters, к примеру, ставит на алюминиевую компанию «Русал», которая уже находилась в санкционном списке США (в 2018 году ее оттуда вычеркнули).

Не забыли в Вашингтоне и про систему банковских переводов и финансовых сообщений SWIFT, от которой РФ хотели отключить еще после воссоединения Крыма с Россией. Такой шаг со стороны Белого дома приведет к тому, что российские компании не смогут обрабатывать платежи иностранных клиентов и получать деньги от них. В 2014 году до этого не дошло. Американцы побоялись убытков, которые понесли бы европейские энергетические компании.

Иной старт президентского срока Джо Байдена было сложно себе представить, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер. С американскими лидерами-демократами у Москвы всегда не ладилось (достаточно вспомнить Обаму — рекордсмена по числу антироссийских санкций), и теперь настало время получать новую порцию ограничений из Вашингтона.

«Байден не может не выдвинуть этот взлом на первое место среди всех проблем в США, поскольку у американской элиты сейчас настроения соответствующие. Я сомневаюсь, что он собирается сразу рвать все связи с Россией, Байден будет просто увеличивать давление. И это очень характерная черта не только для него, но и для всех людей, которых он набрал в свою команду. Новая администрация Белого дома будет увеличивать давление и стремиться к тому, чтобы усложнить жизнь России. Это только начало», — подчеркнул специалист.

Вполне вероятно, что официально о разработке новых санкций Вашингтон объявит сразу после инаугурации Байдена. Что источник из команды демократа имел в виду под «кибератаками на российскую инфраструктуру», пока остается неясным.

Напомним, утром 14 декабря американские издания сообщили о том, что неизвестные хакеры, предположительно работающие на иностранное государство, проникли в системы NTIA и Департамента казначейства США. По данным The Washington Post, за взломом стоят хакерские группы APT29 и Cozy Bear, якобы работающие на российские спецслужбы.

Международный телеканал France 24, со ссылкой на «людей, знакомых с ходом расследования инцидента», сообщил, что хакеры работали на Москву и давно следили за внутренним трафиком обоих ведомств.