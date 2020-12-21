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12:53   21 Декабря 2020
Политика

Алексея Орлова назначили на пост вице-мэра Екатеринбурга

Алексея Орлова назначили на пост вице-мэра Екатеринбурга

Замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов был назначен на должность вице-мэра Екатеринбурга. Решение о назначении принял глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Ранее стало известно, что глава уральской столицы, вероятно, готовится сделать заявление о сложении полномочий.

Пресс-служба администрации города подтвердила назначение Орлова первым вице-мэром. Ранее он занимал должность первого заместителя губернатора Свердловской области

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#екатеринбург #орлов #алексей

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