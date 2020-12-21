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12:49   21 Декабря 2020
Общество

Россиянам назвали условие взятия коронавируса под контроль

Россиянам назвали условие взятия коронавируса под контроль

Российским врачам удастся взять коронавирус под контроль в ноябре 2021 года. Такой прогноз озвучил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса позволит сделать ситуацию с заболеванием в стране управляемой, уверен Гинцбург. Около 70% жителей России сделают прививку от COVID-19 к ноябрю следующего года, уточнил эпидемиолог.

Первую в мире вакцину от коронавируса создали в российском Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. Препарат "Спутник V" прошел регистрацию в Минздраве РФ уже в августе этого года. Массовая вакцинация россиян от COVID-19 началась в декабре 2020 года.

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