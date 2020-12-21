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12:42   21 Декабря 2020
Происшествия

Православный храм хотели продать на Avito в Тульской области

Православный храм хотели продать на Avito в Тульской области

Храм Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области пытались продать на Avito.

Региональный комитет по охране памятников выясняет законность выставления на продажу участка и здания храма. Уточняется статус церкви и законность передачи недвижимости от собственника к собственнику, сообщили в Белевской епархии.

Храм Димитрия Солунского вместе с участком составляет площадь равную 166 кв. метрам. Владелец выставил здание на продажу в связи с банкротством. Продавец оценил стоимость здания в 450 тыс. рублей. В настоящее время объявление сняли с публикации.

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#рпц #храм #продажа #тульская область

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