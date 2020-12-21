«Фан-клуб коммунизма». КПРФ без Зюганова – миф или жизненная необходимость?

На политическом фронте грядут перемены – в России начинается высокий сезон, тяжеловесы готовятся к борьбе на выборах в Госдуму VIII созыва.

Страна вкатывается в новый, наконец-то, невисокосный год, который, хочется верить, будет спокойнее. Однако на политическом фронте грядут перемены: в России начинается высокий сезон, выборы в ГД. Самое время оценить расстановку сил и присмотреться, в частности, к левому флангу. Каковы шансы КПРФ? И что ждет эту партию, если Зюганов таки уйдет на пенсию?

Впрочем, партию ли? Политолог Сергей Гречишников считает, что КПРФ не является коммунистической партией в подлинном смысле этого слова. По его словам, это просто некая несамостоятельная политическая субстанция, изначально заточенная на поддержание существующей системы. Идеология руководства КПРФ весьма далека от целей мирового коммунистического движения.

«Лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов – руководитель крайне удобный для системы. Мое мнение: он не способен быть лидером коммунистического движения в России. Надеюсь, это понятно всем, у кого еще осталось критическое отношение к реальности», – полагает эксперт.

«Электорат КПРФ – в основном, это люди, ностальгирующие по советскому прошлому. И голосуют за КПРФ, как правило, в знак протеста против того, что им не нравится в современной жизни. А также потому, что в стране нет настоящего коммунистического движения. Сейчас возникают разного рода спойлеры – "Коммунисты России" и прочие партии, которые размывают левый электорат. И все это опять-таки работает на то, чтобы удерживать существующий баланс сил».

Со сменой Зюганова в КПРФ, конечно же, начнется какое-то обновление, но это не поможет — партия уже токсична, считает наш собеседник. Слишком долго КПРФ занимала соглашательскую позицию и, по сути, предавала интересы рабочего класса, выражаясь их же терминологией. Эта партия ничего так и не сделала, кроме множества абсолютно безобидных, беззлобных и бессмысленных заявлений. Все. Эту партию нужно закрывать, забыть о ней и строить заново. На обломках КПРФ построить ничего уже нельзя. Нельзя вливать вино молодое в меха старые, как сказано в Библии.

— Это идеальное развитие событий. А что будет в реальности? Скорее всего, продолжение той же истории, только с другим лицом во главе? Эта удобная якобы «оппозиция», она же останется?

— Конечно. Вместо Зюганова найдут другого человека, который один-два, максимум, три года будет, просто эксплуатируя эффект новизны, пытаться как-то продлить эту агонию. И «агония» здесь ключевое слово! Но на самом деле ничего не изменится. Потому что этот «новый» человек станет так же выполнять те же самые задачи, которые перед ним будут ставить. Надо спокойно спеть заупокойную над КПРФ и идти дальше.

— И люди, которые все еще верят в левые идеалы, — это поколение тоже неизбежно уходит. А значит, проценты, которые прокоммунисты набирают, они так же будут таять и таять со временем. И все это сойдет на нет?

— Очевидно, да. Потому что с этими людьми, которые голосуют за КПРФ по инерции, никто толком не работал. На самом деле, КПРФщики… не коммунисты, а именно КПРФщики – это штрейкбрехеры (нарушители стачки — те, кто работает во время забастовки или специально наняты руководством для замены бастующих, — прим. ред.), соглашатели, оппортунисты. Понятно, что с ними сделал бы товарищ Сталин. В действительности центр мирового коммунистического движения, он уже не в России — он где-то в Западной Европе, в Латинской Америке, там, где существуют сильные левые движения.

Почему мы вообще вновь обращаемся к марксизму? Да потому что в марксизме была представлена иная альтернатива развития человечества. Это — настоящая свобода. Это — желание выстроить мир так, чтобы не было несправедливости. И, извините за пафос, чтобы для каждого человека были созданы все возможности для его развития. В СССР у нас практически почти получилось, но… не будем о больном.

И знаете, есть страны, где то же самое пытаются воплотить, не ссылаясь на Маркса. Это Канада, Швейцария, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия… Законы истории неумолимы, они все равно возвращают нас на магистральный путь. Россия вернется к социализму.

В свою очередь политический консультант Игорь Байша считает, что эта партия с самого своего основания была симулякром, призванным самортизировать для россиян последствия распада Советского Союза.

Классическая марксистская идеология, напоминает эксперт, подразумевает наличие двух борющихся между собой классов: эксплуататоров и пролетариат. Но сложно себе представить в качестве эксплуатируемых, а значит и идеологической базы партии, строителей Крымского моста или рабочих завода, где производится МС-21. Вряд ли проблематика, которая волновала пролетариат 100 лет назад, сегодня будет интересна этим людям. Несмотря на наличие в стране и социальных проблем, и экономического кризиса.

«В сегодняшней России я бы говорил о существовании совершенно других классов, которым предстоит полноценная, классическая политическая борьба между собой в будущем. Это класс самозанятых, предпринимателей и класс госслужащих, – говорит Игорь Байша. – Именно в борьбе этих двух классов будут рождаться новые политические идеи и платформы. Говоря о социальной справедливости, сегодня уместно вести речь о справедливом распределении общественного блага между этими двумя базовыми классами. Но КПРФ не в состоянии предложить на сегодняшний день стройной программы решения этой задачи».

«КПРФ, в отличие от КПСС, наследниками которой они себя пытаются представлять, не идеологическая партия, а фан-клуб коммунистической вывески. В обществе нет серьезного запроса на реализацию левых идей, и избиратели голосуют за фасад, за которым нет ничего от реальных коммунистических идей. Поэтому, по сути, совершенно не принципиально – останется ли Зюганов или на его место придет кто-то другой. Ядерный электорат российских коммунистов сохранится, но платформы для его активизации или роста нет и не будет».

Реальность такова, считает собеседник, что любой адекватный кандидат от «Единой России» сегодня обыграет любого коммуниста. И причина в том, что классическая левая идея, тем более в исполнении КПРФ, населением поддержана не будет. С чем бороться современному пролетарию? С возможностью взять ипотеку, иметь стабильную зарплату, получать социальные выплаты?

Безусловно, поле для борьбы за свои права у рабочего класса есть, но не в политической плоскости. Это задача юридической защиты прав, наличия действенных профсоюзов. И КПРФ в этой ситуации, конечно же, является политическим рудиментом. Базовый их электорат голосует не за программные цели, они голосуют, скорее, по привычке.

«Если же говорить о протестном электорате, количество которого растет в связи с коронавирусным кризисом, то вряд ли он канализируется в голосах за КПРФ. Потому что их предложения мало реалистичны для реализации, и адекватные избиратели это понимают. А для радикального сегмента коммунисты слишком инфантильны и близки к власти, так что их голоса КПРФ, опять же, не получит», – отмечает эксперт.

Спасет ли ситуацию появление нового лица у партии? Как отмечает Игорь Байша, скамейка запасных у КПРФ не так велика: Рашкин, Обухов, опять же внук Зюганова, может быть кто-то из действующих губернаторов-коммунистов… Но их уровень публичности и поддержки у населения ничтожен для того, чтобы изменить судьбу партии в целом. Яркий пример – выдвижение Павла Грудинина в ходе президентской кампании.

«Какие выводы можно из этого сделать? Смена ключевого лица во главе КПРФ без создания новой идеологии и новых смыслов не даст партии ни новых голосов, ни новой позиции на политическом поле. Более того, скорее я бы прогнозировал электоральные потери – прежний избиратель КПРФ перемен не любит, а новый за ними не пойдет. Мне кажется, только появление новых идей и смыслов может придать второе дыхание этой партии, партии вечной несуществующей политической альтернативы. Прежде всего эти потери скажутся на результатах партии в ходе выборов Госдуму в 2021 году. И если исключить политические договоренности, то сейчас для КПРФ смена лидера – это неоправданный риск, который не даст желаемого результата».

Отметим, что летом лидеру российских коммунистов Геннадию Зюганову исполнилось 76 лет.