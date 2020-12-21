Путин отметил важность сотрудничества стран в создании вакцины от COVID-19

Значительную роль в победе над пандемией COVID-19 играет использование всех возможностей международной кооперации, заявил президент РФ Владимир Путин.

Значительную роль в победе над пандемией COVID-19 играет использование всех возможностей международной кооперации, заявил президент РФ Владимир Путин.

Центр им. Гамалеи и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в создании противокоронавирусной вакцины. Президент РФ поздравил специалистов организаций с этим событием и отметил важность использования международной кооперации для того, чтобы одолеть пандемию.

"Я убежден, что такой настрой на партнерство может служить убедительным примером объединения научных сил и технологий для защиты жизни и безопасности миллионов людей", — отметил Путин.

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