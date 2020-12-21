Песков: Россия контактирует с Азербайджаном по делу о сбитом вертолете

Ситуация о сбитом российском вертолете находится на уровне тесного и конструктивного диалога между Москвой и Баку.

Ситуация о сбитом российском вертолете находится на уровне тесного и конструктивного диалога между Москвой и Баку.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос журналистов о расследовании по вертолету Ми-24 он рассказал о взаимодействии между странами. По факту инцидента проводится расследование, детали которого не разглашаются.

"Это все, что я могу вам сказать в ответ на этот вопрос", — подчеркнул он.

Российский ударный вертолет Ми-24 был сбит над территорией Армении 9 ноября. Он находился вне зоны боевых действий в Нагорном Карабахе. Погибли двое членов экипажа, третий с тяжелыми ранениями был доставлен в госпиталь. В Баку признали, что зенитную ракету ошибочно выпустили азербайджанские силы.