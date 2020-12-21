12:32 21 Декабря 2020Общество
Песков согласился с мнением Дерипаски о гибридной войне под видом санкций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков солидарен с бизнесменом по поводу "военной" природы антироссийских ограничений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков солидарен с бизнесменом по поводу "военной" природы антироссийских ограничений.
Проявлением так называемой гибридной войны также считают санкции США против "Северного потока— 2". Предприниматель предложил приравнивать к госизмене любые действия, которые так или иначе провоцируют введение новых ограничений. Глава пресс-службы Кремля пока не сформулировал позицию власти по этому вопросу.