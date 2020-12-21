Путин поучаствует во встрече Центра им. Гамалеи и AstraZeneca
Президент России Владимир Путин примет участие во встрече представителей Центра имени Гамалеи и компании AstraZeneca на тему вакцины от коронавируса.
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин проведет видеоконференцию по меморандуму о сотрудничестве между российским центром и AstraZeneca. В присутствии Путина стороны подпишут соглашение о сотрудничестве по вакцине, добавил он.
"Вы увидите выступление Паскаля Сорио — это исполнительный директор AstraZeneca. Выступит Александр Гинцбург из Гамалеи. Выступит Кирилл Дмитриев из РФПИ", — сообщил Песков представителям СМИ.
По словам Пескова, процесс сотрудничества и взаимодействия подчеркивает дополняемость международных усилий и является очень важным. Речь идет о том, что два "топовых" производителя вступили в совместную работу, чтобы разнообразить вакцины, заключил представитель Кремля.