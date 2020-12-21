12:19 21 Декабря 2020Общество
Медиагруппа "Патриот" обсудит вакцинацию от коронавируса в России
Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" обсудят особенности вакцинации от коронавируса в России. Прямой эфир состоится 21 декабря в 14:00 по московскому времени.
Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" обсудят особенности вакцинации от коронавируса в России. Прямой эфир состоится 21 декабря в 14:00 по московскому времени.
Российские ученые изобрели вакцину от коронавируса, однако многие жители страны пока боятся ее использовать. Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию жителей страны в декабре 2020 года. Входящие в группу риска россияне уже получают прививки от COVID-19.
Медики, социологи, журналисты и общественные деятели ответят россиянам на самые волнующие вопросы о вакцинации от COVID-19 и объяснят особенности процедуры, сообщает Федеральное агентство новостей. Присоединиться к прямому эфиру можно во "ВКонтакте".