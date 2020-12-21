Биржевой курс евро превысил 91 рубль

Доллар и евро значительно подорожали в начале рабочей недели в ходе торгов Московской биржи.

Доллар и евро значительно подорожали в начале рабочей недели в ходе торгов Московской биржи.

Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 10:40 вырос на 1,41 рубля и достиг отметки 91,23 рубля, а американская валюта поднялась на 1,6 рубля — до 74,94 рубля. При этом чуть раньше курс доллара подскакивал до 75,8 рубля (максимум со 2 декабря). Одновременно февральский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 3,31% и составил 50,53 доллара за баррель.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин ожидает, что доллар завершит текущий год в коридоре 72,5–74,5 рубля, а евро на конец декабря будет стоить порядка 88–90 рублей. Среди негативных факторов для отечественной валюты он назвал возвращение умеренной геополитической напряженности, а также скорое начало периода выплат по внешнему долгу российских компаний.