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12:11   21 Декабря 2020
Общество

ВОЗ призвала страны мира предотвратить распространение нового штамма коронавируса

ВОЗ призвала страны мира предотвратить распространение нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам мира проанализировать риски по новому штамму коронавирусной инфекции и решить, как будет работать авиасообщение.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович рассказала о новых рекомендациях на фоне пандемии. По ее словам, необходимо проработать ограничения авиасообщения или пересечения границ, исходя из рисков завоза нового штамма коронавируса. Однако специальной рекомендации нет, отметила Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24". Спецпредставитель подчеркнула, что решение стран должно быть индивидуальным.

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#риски #воз #коронавирус

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