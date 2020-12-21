ВОЗ призвала страны мира предотвратить распространение нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам мира проанализировать риски по новому штамму коронавирусной инфекции и решить, как будет работать авиасообщение.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам мира проанализировать риски по новому штамму коронавирусной инфекции и решить, как будет работать авиасообщение.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович рассказала о новых рекомендациях на фоне пандемии. По ее словам, необходимо проработать ограничения авиасообщения или пересечения границ, исходя из рисков завоза нового штамма коронавируса. Однако специальной рекомендации нет, отметила Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24". Спецпредставитель подчеркнула, что решение стран должно быть индивидуальным.