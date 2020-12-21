Азаров "разнес" коммунальщиков за меры по борьбе с воровством елок в Киеве

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал методы борьбы киевских коммунальщиков с воровством новогодних елок в городе.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал методы борьбы киевских коммунальщиков с воровством новогодних елок в городе.

Стоит отметить, что коммунальщики перед новогодними праздниками решили обработать елки специфическим раствором с неприятным запахом. Кроме того, новогодние деревья красят клеево-меловой смесью. Это делается, чтобы киевляне не пытались срубить елку и поставить ее у себя дома.

Подобные меры, по мнению бывшего главы правительства Незалежной, полностью отражают украинскую действительность.

"Дожились! Людей превратили в дикарей!" — написал он в Telegram-канале.

Ранее Николай Азаров указал на позорную ошибку 90-х годов, в которую снова "вляпалась" Украина. Он уверен, что это откроет новые возможности для коррупционеров, сообщил телеканал "Царьград".