11:54 21 Декабря 2020Происшествия
Скончался создатель легендарного советского мультфильма "Ну, погоди!" Курляндский
Детский писатель и драматург Александр Курляндский ушел из жизни на 83-м году.
Детский писатель и драматург Александр Курляндский умер на 83-м году жизни.
Один из создателей культового советского мультипликационного фильма "Ну, погоди!" ушел из жизни в Москве в возрасте 82 лет. Автор героев популярной анимационной ленты также создал 10 выпусков "Великолепного Гоши" и несколько выпусков "Возвращения блудного попугая", не менее полюбившихся зрителю.