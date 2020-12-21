Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:54   21 Декабря 2020
Происшествия

Скончался создатель легендарного советского мультфильма "Ну, погоди!" Курляндский

Скончался создатель легендарного советского мультфильма "Ну, погоди!" Курляндский

Детский писатель и драматург Александр Курляндский умер на 83-м году жизни.

Один из создателей культового советского мультипликационного фильма "Ну, погоди!" ушел из жизни в Москве в возрасте 82 лет. Автор героев популярной анимационной ленты также создал 10 выпусков "Великолепного Гоши" и несколько выпусков "Возвращения блудного попугая", не менее полюбившихся зрителю.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #союзмультфильм #мультфильм #Ну, погоди!

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров