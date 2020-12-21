Скончался создатель легендарного советского мультфильма "Ну, погоди!" Курляндский

Детский писатель и драматург Александр Курляндский ушел из жизни на 83-м году.

Детский писатель и драматург Александр Курляндский умер на 83-м году жизни.

Один из создателей культового советского мультипликационного фильма "Ну, погоди!" ушел из жизни в Москве в возрасте 82 лет. Автор героев популярной анимационной ленты также создал 10 выпусков "Великолепного Гоши" и несколько выпусков "Возвращения блудного попугая", не менее полюбившихся зрителю.