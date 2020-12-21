Актриса сериала "Моя прекрасная няня" призналась, что живет на пенсию

Российская актриса театра и кино Ольга Прокофьева в рамках YouTube-шоу "Лучше — правду" раскрыла размер своей пенсии.

Российская актриса театра и кино Ольга Прокофьева в рамках YouTube-шоу "Лучше — правду" раскрыла размер своей пенсии.

Как призналась Прокофьева, она ежемесячно получает "московскую" пенсию с надбавками в размере 20 тысяч рублей. Теперь этот "маленький минимум" помогает актрисе держаться на плаву в период безработицы из-за пандемии коронавируса.

"Времена сложные, но жаловаться на всю страну не буду", — высказалась Прокофьева в программе "Лучше — правду".

Артистка подчеркнула, что на данный момент она получает зарплату в Театре имени Маяковского. Также заработки ей приносят эпизодические съемки в рекламных видеороликах. В отличие от своих звездных коллег Прокофьева не испытывает серьезных финансовых проблем.

Ольга Прокофьева получила популярность благодаря роли в сериале "Моя прекрасная няня", где главную роль сыграла Анастасия Заворотнюк. Также актриса снималась в таких кинолентах, как "Между нами, девочками", "Выхожу тебя искать", "Дети Арбата" и "Когда ее совсем не жалко".