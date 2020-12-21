Экс-руководитель администрации главы Удмуртии умер на 60-м году жизни

Бывший руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Андрей Гальцин скончался в ночь на 21 декабря. Смерть наступила от инсульта.

Бывший руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Андрей Гальцин скончался в ночь на 21 декабря. Смерть наступила от инсульта.

Андрей Гальцин руководил администрацией главы и правительства Удмуртии при Александре Соловьеве с 2014 по 2017 год. А вот с 2008 по 2012 год он возглавлял постоянную комиссию госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям. В течение двух лет, с 2012 по 2014 год, чиновник был руководителем исполнительного комитета партии "Единая Россия" в Удмуртии.

Председатель государственного совета Удмуртии выразил слова соболезнования семье и близким Андрея Гальцина. О месте и времени прощания родственники усопшего сообщат позже.