Сирия рассчитывает получить российскую вакцину от COVID-19

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что сейчас ведутся переговоры с российской стороной о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что сейчас ведутся переговоры с российской стороной о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".

По его словам, сирийский народ больше доверяет российскому препарату, чем западным аналогам, сообщило издание РИА Новости.

"По этому вопросу ведутся обсуждения. Мы надеемся, что сирийцы (будут) использовать "Спутник V" и другие (российские) вакцины, потому что сирийцы доверяют российским вакцинам больше, чем Pfizer и другим вакцинам", — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад заявил о запросе на поставки российского препарата от коронавирусной инфекции. Он также отметил, что сирийские власти проведут консультации с Россией по этому вопросу.

Стоит отметить, что российские специалисты первыми в мире зарегистрировали вакцину от COVID-19.