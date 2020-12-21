В Дании решили откопать и сжечь зараженных коронавирусом норок

Всех уничтоженных из-за коронавирусной инфекции норок решили откопать и сжечь, так как их захоронение было признано небезопасным. Решение приняли в правительстве Дании.

Всех уничтоженных из-за коронавирусной инфекции норок решили откопать и сжечь, так как их захоронение было признано небезопасным. Решение приняли в правительстве Дании.

Некоторые из убитых норок поднялись к земле из-за газов азота и фосфора. Из могил планируют выкопать около 4 млн животных, а затем сжечь их. Это предотвратит загрязнение окружающей среды. Образовавшиеся при разложении вещества несут потенциальную угрозу местным жителям. Более того, захоронения находятся неподалеку от озера для купания и источника питьевой воды, сообщают "Вести Подмосковья".

Истребление зараженных мутировавшим коронавирусом норок началось после подписания распоряжения датского Управления ветеринарии и пищевых продуктов. Столь радикальные меры распространялись на тех зверьков, которые находились на 284 специализированных фермах.