Три памятника Ленину уцелели после декоммунизации в Одесской области

Украинские активисты обнаружили три памятника Владимиру Ленину в Одесской области, которые удалось сохранить после начала декоммунизации в стране.

Украинские активисты обнаружили три памятника Владимиру Ленину в Одесской области, которые удалось сохранить после начала декоммунизации в стране.

Уцелевшие монументы нашли в самой Одессе, а также в селах Старые Трояны и Калчева. Об этом сообщили представители проекта "Декоммунизация. Украина" в Facebook.

"Жители Одесской области только что сообщили нам о том, что в селе Старые Трояны до сих пор стоит памятник Ленину. Таким образом, на территории Одесской области осталось 3 (!), а не 1 (как до недавнего времени думали) памятник "вождю". Первый — в селе Калчева. Второй — монумент Ильичу в детстве на улице Костанди, 4, в городе Одесса", — подчеркнули они.

До этого памятник Ленину в селе Калчева считали единственным сохранившимся монументом вождю в Одесской области. Власти села отказывались его сносить.

Ранее обсуждения о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому возникли в Москве, передает RT. Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко предлагал установить монумент на Лубянке.