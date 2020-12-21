Евросоюз зарабатывает политический рейтинг авиаблокадой Великобритании

Страны ЕС и даже Канада в спешном порядке блокируют транспортное сообщение с Соединенным Королевством. Что это — угроза новой волны COVID-19 или расчетливая игра?

Страны Европейского союза (ЕС) заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. Германия, Италия, Болгария, Нидерланды, Франция и Ирландия уже отменили все рейсы на Туманный Альбион из-за нового штамма коронавируса, пишет BBC News. Пассажирские паромы пока ходят, однако в Амстердаме уже задумались о перекрытии водных путей. В будущем в Англию хотят отправлять только грузовые рейсы.

Новый вирус

По официальной версии, виновницей воздушной блокады стала новая разновидность вируса COVID-19, которая за несколько дней распространилась по Большому Лондону и Юго-Восточной Англии. Впервые о ранее неизвестном штамме рассказал глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, мутировавший вирус ненамного опаснее, чем привычная разновидность COVID-19, но от человека к человеку он передается на 70% быстрее.

Служба общественного здравоохранения страны сообщила, что новый штамм мог появиться еще в сентябре, оставаясь «в тени» до середины ноября.

«Рост заболеваемости, связанный именно с новым вариантом вируса, впервые выявили в конце ноября, когда Служба общественного здравоохранения Великобритании выясняла, почему уровень заболеваемости в графстве Кент не падал, несмотря на введенные ограничения. Позже мы обнаружили, что этот вариант коронавируса быстро распространяется в Лондоне и графстве Эссекс», — рассказали специалисты службы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не оставил проблему без внимания. 19 декабря он заявил о том, что в некоторых областях Соединенного Королевства введут новый, четвертый уровень ограничений. Он подразумевает, что жителям можно встречаться лишь с одним человеком за пределами порога своего дома.

Сказать, что подобное ужесточение расстроило англичан — ничего не сказать. Островитяне уже давно страдают от суровых карантинных ограничений, которые, по слухам и домыслам, должны были ослабить к рождественским праздникам. Теперь ни о каком ослаблении речи не идет. На днях Великобритания поставила рекорд по числу заболевших: за сутки ставшая привычной цифра в несколько десятков тысяч выросла еще на 13 000 человек. Всего в Соединенном Королевстве зафиксировано более двух миллионов случаев заражения COVID-19.

Блокада

Через несколько часов после того, как Мэтт Хэнкок объявил о новом штамме коронавируса, Нидерланды отменили все пассажирские авиарейсы в Великобританию. Пока до 1 января 2021 года, но все идет к тому, что срок воздушной блокады будет увеличен. На выходных к Амстердаму присоединились другие страны ЕС.

Французы не стали ограничиваться авиасообщением и разорвали все транспортные связи с британцами. Людям, которые уже купили билеты на самолет, поезд или паром, пообещали возместить финансовые потери. Примеру Парижа последовал и Дублин: Ирландия запретила принимать в аэропортах все рейсы из Англии, Уэльса и Шотландии. Грузовые паромы, впрочем, пока решили оставить.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что среди немцев зараженных новым видом COVID-19 нет, поэтому страна присоединяется к антибританскому флешмобу и запрещает все рейсы из Англии (кроме грузовых). Аналогичные меры ввела и Бельгия.

Если все вышеперечисленные страны, кроме Нидерландов, ввели ограничения на 48 часов (с полуночи воскресенья, 20 декабря), то Италия и Болгария пошли дальше всех: страны приостановили авиасообщение до 6 и 31 января 2021 года соответственно.

В понедельник, 21 декабря, представители стран Европейского союза встретятся на совещании, чтобы обсудить дополнительные меры безопасности в связи с новой угрозой. Вполне вероятно, что ограничения на авиаперелеты продлят, а Борису Джонсону придется переводить все регионы Соединенного Королевства на четвертый уровень карантина.

На первый взгляд может показаться, что страны ЕС нашли повод «отомстить» Великобритании за Brexit, говорит гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов. Но на деле все гораздо проще: Европа не мстит Англии, а вводит элементарные меры предосторожности и пытается заработать очки доверия со стороны жителей. Ведь один из главных показателей эффективности любой страны сейчас – это способность отбиться от COVID-19.

«С весны [2020 года], когда началась пандемия, рейтинги руководителей европейских государств сильно упали. И сейчас главная задача для них – показать свою эффективность, то есть максимально уменьшить прирост больных коронавирусом. Власти стали играть с цифрами, и все локдауны, в том числе остановка авиасообщения с Великобританией, завязаны именно на этом. Властям надо поднимать рейтинг, страны ЕС теряют имидж, потому что не могут решить вопрос пандемии. Люди сплачиваются на том, что не понимают действий властей. Показательная порка Великобритании — это попытка взять ситуацию под контроль», — объяснил эксперт.

На момент публикации материала авиасообщение с Великобританией приостановили более 20 стран. К вышеперечисленным присоединились Дания, Австралия, Чехия, Чили, Португалия, Израиль, Швеция, Кувейт, Литва, Турция, Чехия, Колумбия, Хорватия, Канада, Латвия, Эстония, Марокко, Финляндия, Аргентина и Саудовская Аравия.

Справка ПС

Brexit – это сокращенное название выхода Великобритании из Европейского союза (по аналогии с Br – Британия, и exit — выход). Соглашение зашло в тупик в связи с разногласиями по ряду сфер, в том числе распределению квот на рыболовство в исключительной экономической зоне Великобритании после Brexit.

В июне 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС, инициированный бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном. По его результатам, более 50% проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского союза.