В России выявили рекордное количество заражений коронавирусом за сутки

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 29 350 пациентов в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 29 350 пациентов в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические проявления болезни отсутствовали у 19,7%. Зарегистрировано 493 летальных исхода. Полностью выздоровели от заболевания еще 19 705 человек.

Общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах России достигло 2 877 727. За все время пандемии зафиксировали 51 351 летальный исход. Выздоровели 2 295 362 пациента.