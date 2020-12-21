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10:44   21 Декабря 2020
Политика

Украинский политолог заявил, что США не присоединятся к "нормандскому формату"

Украинский политолог заявил, что США не присоединятся к "нормандскому формату"

Вашингтон, после прихода к власти в США избранного президента Джо Байдена, не присоединится к "нормандскому формату".

Об этом заявил замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов. По его словам, это всего лишь иллюзии, так как Байден явно не будет этим заниматься, поскольку у него много своих внутриамериканских проблем.

"Определенные люди, часть украинской политической элиты, ориентированной на Запад, — назовем их "соросята" — они почему-то считают, что Байден придет и сразу разрешится украинский кейс. Хотят присоединить Штаты к "нормандскому формату", чтобы они там давили на Россию", — заявил политолог.

Кроме того, Молчанов отметил, что ни в 2021-м, ни в 2022 годах никаких подвижек в вопросе реализации "Минска-2" не будет, потому что лидер Украины Владимир Зеленский стремительно теряет рейтинг и не может принимать непопулярные решения.

Ранее Зеленский пообещал жителям Крымского полуострова и Донбасса включить их в национальный план вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил телеканал "360".

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#сша #украина #байден #Молчанов

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