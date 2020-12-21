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10:27   21 Декабря 2020
Политика

Специалисты ВШЭ предложили устроить "умную оптимизацию" госаппарата

Специалисты ВШЭ предложили устроить "умную оптимизацию" госаппарата

Сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили правительству организовать "умную оптимизацию" госаппарата. Соответствующую информацию выложили на сайте вуза.

Эксперты уверены, что цифровизация поможет минимизировать рутину в работе госслужащих. Решение специалистов ВШЭ может позволить чиновникам сконцентрироваться на аналитике и прогнозировании. Авторы доклада подсчитали, что число госслужащих в центральных аппаратах можно "относительно безболезненно" сократить на 11%.

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#оптимизация #госслужащие #вшэ

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