Военный эксперт раскрыл, почему Россия в 2014 году "остановилась" на Крыме

Россия теоретически могла продолжить продвижение на территорию Украины после возвращения Крыма. Но этот сценарий нельзя было реализовать по ряду причин.

Россия теоретически могла продолжить продвижение на территорию Украины после возвращения Крыма. Но этот сценарий нельзя было реализовать по ряду причин.

Политолог Евгений Сатановский нередко сетует на "нерешительность" Москвы в 2014 году. Он придерживается позиции, что шесть лет назад необходимо было продвигаться дальше вглубь украинской земли. Ему ответил военный эксперт Алексей Леонков во время эфира на YouTube-канале "Соловьев Live". Препятствием послужила военная реформа в России, уверен аналитик. Теоретически можно было продолжить продвижение, но тогда могли вмешаться США.

"Но, насколько я владею информацией с европейской стороны, им дядя Сэм дал команду, что, если вдруг мы пойдем дальше, они должны пойти нам навстречу", — заметил Леонков.

На обстановку повлияла и ситуация в Сирии. Террористы в ближневосточной стране были признаны более приоритетной целью, передает его слова ФБА "Экономика сегодня". Эксперт также напомнил о сложностях в разработке гиперзвукового оружия. В 2014–16 годах российские конструкторы были близки к тому, чтобы забросить исследования. Однако упорство позволило добиться рывка и преодолеть все возникшие проблемы.