Вице-президент США заявил о "космических" угрозах из России и КНР

Россия и Китай усиливают свои позиции в космическом пространстве. В качестве доказательства США называют возможные испытания противоспутниковой ракеты.

Россия и Китай усиливают свои позиции в космическом пространстве. В качестве доказательства США называют возможные испытания противоспутниковой ракеты.

Американские Космические силы отпраздновали свою первую годовщину со дня основания 20 декабря. В связи с этим вице-президент США Майкл Пенс выступил на торжественном мероприятии в Белом доме. Он заявил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии постоянной угрозы со стороны КНР и России.

"И эти угрозы только нарастают", — заявил он.

Пенс уверен, что Россия испытала новую ракету, предназначенную для уничтожения спутников. Подтверждения этому предоставлено не было. Вице-президент также добавил, что военнослужащие Космических сил впредь будут называться "стражами". Такое решение вызвало ироничную реакцию в социальных сетях и сравнение с фантастическим фильмом "Стражи галактики".