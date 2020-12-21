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10:14   21 Декабря 2020
Общество

Дания прекратила принимать пассажиров из Великобритании из-за COVID-19

Дания прекратила принимать пассажиров из Великобритании из-за COVID-19

Власти Дании сообщили о прекращении приема пассажиров авиарейсов из Великобритании из-за мутации коронавируса, заявил министр.

Новый вид COVID-19 обнаружили в Великобритании в сентябре текущего года. Коронавирус стал опаснее на 70%, сообщили специалисты. Также новую мутацию зафиксировали на территории ЮАР и Нидерландов.

Германия, Франция, Израиль и Турция также закрыли прямые авиарейсы из Южно-Африканской Республики, так как там зафиксировали новую разновидность коронавируса.

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#дания #мутация #коронавирус

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