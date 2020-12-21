10:14 21 Декабря 2020Общество
Дания прекратила принимать пассажиров из Великобритании из-за COVID-19
Власти Дании сообщили о прекращении приема пассажиров авиарейсов из Великобритании из-за мутации коронавируса, заявил министр.
Власти Дании сообщили о прекращении приема пассажиров авиарейсов из Великобритании из-за мутации коронавируса, заявил министр.
Новый вид COVID-19 обнаружили в Великобритании в сентябре текущего года. Коронавирус стал опаснее на 70%, сообщили специалисты. Также новую мутацию зафиксировали на территории ЮАР и Нидерландов.
Германия, Франция, Израиль и Турция также закрыли прямые авиарейсы из Южно-Африканской Республики, так как там зафиксировали новую разновидность коронавируса.