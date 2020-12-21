Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:07   21 Декабря 2020
Происшествия

Самолет "Уральских авиалиний" получил повреждения в Германии

Самолет "Уральских авиалиний" получил повреждения в Германии

Тягач багажных тележек задел фюзеляж воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии". Столкновение багажного тягача с самолетом произошло в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Служебное авто задело воздушное судно во время погрузки. В результате инцидента борт получил повреждение обшивки задней части фюзеляжа, пишет ТАСС.

В настоящее время над устранением поломки работают специалисты. О степени повреждения пока неизвестно. Самолет, столкнувшийся с багажным тягачом, был перепрофилирован под перевозку грузов. Во время инцидента пассажиров в нем не было.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#германия #самолет #повреждение #уральские авиалинии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров