Самолет "Уральских авиалиний" получил повреждения в Германии

Тягач багажных тележек задел фюзеляж воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии". Столкновение багажного тягача с самолетом произошло в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Тягач багажных тележек задел фюзеляж воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии". Столкновение багажного тягача с самолетом произошло в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Служебное авто задело воздушное судно во время погрузки. В результате инцидента борт получил повреждение обшивки задней части фюзеляжа, пишет ТАСС.

В настоящее время над устранением поломки работают специалисты. О степени повреждения пока неизвестно. Самолет, столкнувшийся с багажным тягачом, был перепрофилирован под перевозку грузов. Во время инцидента пассажиров в нем не было.