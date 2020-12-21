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9:50   21 Декабря 2020
Общество

Роспотребнадзор назвал правила, которые нужно соблюдать после вакцинации

Роспотребнадзор назвал правила, которые нужно соблюдать после вакцинации

Привившимся от коронавируса гражданам рекомендуется соблюдать ряд правил для эффективного формирования иммунитета, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Организм не стоит подвергать стрессу после получения прививки. В числе влияющих факторов оказались переохлаждение, перегрев или употребление в пищу продуктов, которые вызывают аллергическую реакцию, передает РИА Новости.

Вакцинацию населения России начали по поручению президента Владимира Путина. Он призвал в первую очередь обеспечить прививкой граждан, входящих в группы риска: врачей, учителей и социальных работников. Массовые процедуры стартовали 4 декабря.

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#роспотребнадзор #вакцина #коронавирус

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