Роспотребнадзор назвал правила, которые нужно соблюдать после вакцинации

Привившимся от коронавируса гражданам рекомендуется соблюдать ряд правил для эффективного формирования иммунитета, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Привившимся от коронавируса гражданам рекомендуется соблюдать ряд правил для эффективного формирования иммунитета, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Организм не стоит подвергать стрессу после получения прививки. В числе влияющих факторов оказались переохлаждение, перегрев или употребление в пищу продуктов, которые вызывают аллергическую реакцию, передает РИА Новости.

Вакцинацию населения России начали по поручению президента Владимира Путина. Он призвал в первую очередь обеспечить прививкой граждан, входящих в группы риска: врачей, учителей и социальных работников. Массовые процедуры стартовали 4 декабря.