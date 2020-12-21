Бывший премьер Украины объяснил отказ Киева от вакцины РФ от коронавируса

Отказ Киева закупать российскую вакцину от коронавируса вызван приказом Вашингтона. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Отказ Киева закупать российскую вакцину от коронавируса вызван приказом Вашингтона. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом экс-политик сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, даже глава государства Владимир Зеленский не может объяснить, с чем связан этот отказ. Азаров считает, что Киев мог отказаться от вакцины России, если была команда от американского посольства.

Он отметил, что ранее власти Украины вели переговоры с компаниями из Соединенных Штатов "Pfizer", "Moderna" и "Johnson&Johnson" о поставках вакцины. Однако Вашингтон отложил поставку на несколько месяцев, так как решил, что не будет предоставлять вакцину другим государствам, пока доступ к ней не получат все граждане США.