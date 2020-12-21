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9:46   21 Декабря 2020
Политика

Бывший премьер Украины объяснил отказ Киева от вакцины РФ от коронавируса

Бывший премьер Украины объяснил отказ Киева от вакцины РФ от коронавируса

Отказ Киева закупать российскую вакцину от коронавируса вызван приказом Вашингтона. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом экс-политик сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, даже глава государства Владимир Зеленский не может объяснить, с чем связан этот отказ. Азаров считает, что Киев мог отказаться от вакцины России, если была команда от американского посольства.

Он отметил, что ранее власти Украины вели переговоры с компаниями из Соединенных Штатов "Pfizer", "Moderna" и "Johnson&Johnson" о поставках вакцины. Однако Вашингтон отложил поставку на несколько месяцев, так как решил, что не будет предоставлять вакцину другим государствам, пока доступ к ней не получат все граждане США.

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#сша #украина #азаров

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