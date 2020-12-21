Мэрия Екатеринбурга не комментирует слухи об отставке главы города

Мэрия Екатеринбурга отказалась давать комментарии о возможной отставке главы города Александра Высокинского.

Мэрия Екатеринбурга отказалась давать комментарии о возможной отставке главы города Александра Высокинского.

СМИ распространили слухи про кадровые изменения в мэрии Екатеринбурга. Высокинский якобы собирался сообщить подчиненным об отставке. Преемником главы города и первым вице-мэром должен стать первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов. Однако такую информацию не прокомментировали в пресс-службе мэрии, пишет РИА Новости.

Департамент информполитики региона передал, что решения о смене должности Орлова не принималось. Соответствующего указа также не было.

Алекандр Высокинский занимает пост главы Екатеринбурга с 25 сентября 2018 года и является членом "Единой России".