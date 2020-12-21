Продуктовые карточки для малоимущих предложили ввести в России

Продуктовые карточки необходимо ввести в России, утверждает руководитель комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина.

Продуктовые карточки необходимо ввести в России, утверждает руководитель комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина.

В поддержке подобного рода нуждаются граждане страны с низким доходом, уверена она. К тому же на фоне роста цен на социально значимые продукты стоит задуматься о социальном питании, заявила Оглоблина, обратившись с данным предложением в кабинет министров.

Глава комиссии также напомнила слова президента России Владимира Путина, что в стране нет нехватки продуктовых товаров. А соглашение с бизнесменами, касающееся "заморозки" цен правительством, будет иметь силу только три месяца, заключила член ОП.