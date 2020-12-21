Сенат США принял временный бюджет, чтобы избежать шатдауна

Временный бюджет сроком на один день принял Сенат Соединенных Штатов, об этом свидетельствуют результаты голосования.

Временный бюджет сроком на один день принял Сенат Соединенных Штатов, об этом свидетельствуют результаты голосования.

Уточняется, что законопроект приняли единогласно. Ранее Палата представителей США уже приняла документ. Для избежания шатдауна – временного сокращения работы федеральных учреждений – действующему президенту государства Дональду Трампу необходимо подписать бюджет до полуночи воскресенья.

Помимо этого, лидеры партий в Конгрессе США согласовали пакет мер для экономики страны в условиях пандемии коронавируса на 900 млрд долларов. Проект не предусматривает финансовой помощи властям американских штатов или защиты от судебных исков по COVID-19, сообщал телеканал "360".