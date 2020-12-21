Роскачество составило рекомендации по выбору живой новогодней ели

Новогоднее дерево после покупки должно согреться до комнатной температуры в течение нескольких часов.

Советы по уходу за новогодними деревьями дали в Роскачестве. Самыми популярными растениями к Новому году стали ель, сосна, пихта Нордмана.

При покупке нужно обратить внимание на состояние иголок. Они не должны быть сухими и ломкими. Если иглы пожелтели, значит дерево срубили давно. Вес должен быть пропорционален размеру. Если дерево слишком тяжелое, значит в нем избыток влаги.

После покупки новогоднее дерево должно прогреться до комнатной температуры, но вынимать его из сетки, устанавливать или расправлять ветки не нужно. Позже необходимо напитать его влагой, сделать новый срез и поставить на сутки в ведро с водой.

Елку можно установить в искусственный пористый материал, который хорошо впитывает и удерживает влагу, либо приобрести специальную подставку с отверстием для воды.

Сосна сохраняет свой вид до месяца. Чтобы она простояла до старого Нового года, можно купить ее во второй половине декабря или за неделю до праздников.

Ель хранится до двух недель. Ветки ели можно опрыскивать раз в день. Покупать ее нужно ближе к празднику.

Пихта может простоять от месяца и дольше. Более свежей она смотрится в первые три недели. Покупать ее можно в середине декабря.