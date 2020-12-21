Великобритания и ЕС сорвали сроки переговоров по Brexit

Великобритания и ЕС не успели обсудить регулирование отношений обеих сторон после Brexit. Об этом сообщает газета The Guardian.

Великобритания и ЕС не успели обсудить регулирование отношений обеих сторон после Brexit. Об этом сообщает газета The Guardian.

Обе стороны уже обсудили предложения Евросоюза по правилам рыбной торговли, которые являются главной проблемной темой соглашения. Отмечается, что участники торговых переговоров достигли определенного прогресса, однако им не удалось уложиться в срок, рекомендованный Европейским парламентом.

Великобритания и Евросоюз намерены вернутся к обсуждению 21 декабря. По информации издания, переговоры остаются сложными.