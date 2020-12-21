Елена Малышева назвала список негативно влияющих на сон продуктов

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева и ее коллега Дмитрий Шубин перечислили продукты, вызывающие бессонницу в новом выпуске передачи "Жить здорово!".

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева и ее коллега Дмитрий Шубин перечислили продукты, вызывающие бессонницу в новом выпуске передачи "Жить здорово!".

В список попали кофейные и алкогольные напитки, острая и жирная еда. Отдельно ведущие отметили влияние спиртного на продолжительность сна, который становится прерывистым и ненормированным под воздействием алкоголя.

Кофе советуют пить утром, поскольку перед сном он действует, не только как слабый психостимулятор, но и как диуретик, влияющий на мочевыделительную систему человека. Острая и жирная пища может вызвать изжогу и вздутие. Как альтернативу Малышева предложила употреблять перед сном кефир, красную фасоль, фисташки, вишню, индейку, палтус, шпинат и кунжут.