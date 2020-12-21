Историк Чаусов сравнил Навального и его соратников с тоталитарной сектой

Скандальный блогер Алексей Навальный и его сторонники похожи на тоталитарную секту, считает историк и сектовед Александр Чаусов.

Скандальный блогер Алексей Навальный и его сторонники похожи на тоталитарную секту, считает историк и сектовед Александр Чаусов.

Тоталитарные секты, как отметил специалист, основываются на жесткой иерархии, строгой и четкой структуре и отлаженной работе с финансами и информацией. И история с "отравлением" основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в России) — яркий тому пример.

Сторонники блогера ни секунду не сомневаются, что к "отравлению" Навального якобы причастна российская власть, указал историк, добавив, что другие точки зрения они категорически не принимают. По его словам, даже несмотря на противоречивость сказанных слов блогером, его соратники все равно убеждены, что "лидер" говорит правду.

"Даже если входящие сообщения по этому каналу противоречат друг другу, и неделю назад гуру говорил, что борется с масонами, а теперь утверждает, что в союзе с масонами борется с рептилоидами, у адепта это не вызовет когнитивного диссонанса. Вождь знает лучше, вождю нужно доверять целиком и полностью. Информация, исходящая от вождя, ни в коем случае не должна подвергаться критическому осмыслению, а уж тем более анализу", — пишет эксперт в колонке ФАН.

Говоря об "отравлении" Навального, история не только политическая и экономическая, но и сакральная, считает Чаусов. Дело в том, что, если российская власть — "цитадель зла", то нужен этакий "иисусик", то есть необходимо создать мученика, пояснил специалист.

Эксперт вспомнил о слухах, что якобы Навальный при транспортировке пережил клиническую смерть, и это тоже игра на архетипах. Более того, после второго "отравления", как считает Чаусов, должно последовать третье, поскольку число три — тоже архетипическое, сакральное.

В августе Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва, лайнер экстренно посадили в Омске. Блогеру оказали всю необходимую помощь, но семья Навального настояла на его транспортировке в Берлин. В Германии утверждают, что блогера "отравили" токсичным веществом из группы "Новичок". Его создатель Леонид Ринк полностью разнес версию немецких медиков, подчеркнув, что вещество бы убило Навального.