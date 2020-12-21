Названы простые советы для иностранцев перед посещением России

Путешественникам стоит подготовиться к посещению России заранее. Журналист EU Reporter рассказал иностранцам о российской культуре и традициях.

Путешественникам стоит подготовиться к посещению России заранее. Журналист EU Reporter рассказал иностранцам о российской культуре и традициях.

Россия раскинулась на территории практически двух континентов, это мультинациональная и мультикультурная страна. В этой связи следует выбрать что-то конкретное для посещения. К примеру, посмотреть на Европейскую Россию, Дальний Восток или Урал, пишет автор материала EU Reporter.

Самым первым делом следует задуматься об оформлении визы. Процесс подачи заявки на данный момент простой. А с 2021 года будут действовать электронные визы.

Также следует запастись наличными и заранее обменять валюту на рубли. Не все иностранные карты могут работать в России.

Кроме того, следует внимательно отнестись к российской культуре. Например, в общественных местах пожилым людям положено уступать место. Поэтому автор советует не сопротивляться, если к пассажиру подошла бабушка в платке.