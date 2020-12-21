Россияне рассказали о желаемом размере пенсии

Граждане РФ хотели бы получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. Это показало исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir, данные которого предоставили РИА Новости.

Граждане РФ хотели бы получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. Это показало исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir, данные которого предоставили РИА Новости.

В опросе приняли участие 1500 респондентов со всех регионов страны. Исследование проводилось в ноябре. Около 46,6% опрошенных выразили желание в получение пенсии не ниже 45 тысяч рублей, что соответствует среднему официальному уровню зарплаты в России. Почти 29,1% граждан заявили, что им бы хватило и 30 тысяч рублей.

Еще 22,1% хотели бы получать более 45 тысяч рублей в месяц. И лишь 1% среди опрошенных рассказали, что им достаточно пенсии в пределах 25 тысяч рублей.