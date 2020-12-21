США не смогут навязать России борьбу за ресурсы в арктическом регионе, так как РФ имеет мощнейший ледокольный флот, рассказали в китайском издании Sohu.

США не смогут навязать России борьбу за ресурсы в арктическом регионе, так как РФ имеет мощнейший ледокольный флот, рассказали в китайском издании Sohu.

Российская Федерация уже давно предвидела борьбу за влияние в Арктике. Поэтому российские кораблестроители заранее позаботились о том, чтобы у ледокольного флота РФ не было конкурентов во всем мире.

Китайские публицисты отметили, что отставание США от России в арктическом регионе переходит в стадию катастрофического. Именно Москва обладает единственным в мире атомным ледоколом, способным пробить лед толщиной в три метра. Символично, что это крупногабаритное судно носит название "Арктика", передает "ПолитРоссия".

По прогнозам аналитиков Sohu, учитывая тот факт, что РФ продолжает создавать современные ледоколы,инфраструктуру и новые базы в северном регионе, а также модернизировать спецтехнику для работы в арктических условиях, у Вашингтона на сегодняшний день не осталось ни единого шанса "догнать" Москву в Арктике.