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6:11   21 Декабря 2020
Общество

Семь стран присоединились к закрытию границ для туристов из Великобритании

Семь стран присоединились к закрытию границ для туристов из Великобритании

Страны продолжают закрывать границы для граждан из Великобритании из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, выявленного в сентябре английскими учеными.

Авиасообщение с Соединенным Королевством временно прекратили Аргентина, Колумбия, Финляндия, Марокко, Канада и Латвия. Власти Кипра, в свою очередь, приняли решение о введении 14-дневного карантина для прилетевших с островного государства пассажиров.

До этого еще ряд стран ввели запрет на прием рейсов из Великобритании. В их числе Сальвадор, Турция, Швейцария, Чехия и Эстония. Также международное авиасообщение полностью закрыла Саудовская Аравия. Кроме того, от авиаперелетов отказались Германия, Ирландия, Швеция, Израиль и Франция. Причем правительство последней ограничилось 48-часовым запретом.

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#великобритания #коронавирус #прием туристов

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