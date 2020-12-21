Биолог Баранова рассказала о способности COVID-19 вызывать рак

Симптомы коронавируса иногда могут провоцировать появление рака. Об этом рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Симптомы коронавируса иногда могут провоцировать появление рака. Об этом рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Если у человека долгое время держится высокая температура, то это может привести к неприятным последствиям. Опухоль может покинуть защитную капсулу и распространиться по телу. А некоторые онколитические вирусы могут снизить скорость развития рака или полностью убрать опухоль, заявила Баранова порталу Lenta.ru.

Вирус не проходит бессимптомно. Он повышает температуру тела. Человек болеет и борется с инфекцией, а потом через пару недель он лишается новообразования. Такие чудеса известны и описаны, добавила биолог Баранова.