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6:01   21 Декабря 2020
Общество

Биолог Баранова рассказала о способности COVID-19 вызывать рак

Биолог Баранова рассказала о способности COVID-19 вызывать рак

Симптомы коронавируса иногда могут провоцировать появление рака. Об этом рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Если у человека долгое время держится высокая температура, то это может привести к неприятным последствиям. Опухоль может покинуть защитную капсулу и распространиться по телу. А некоторые онколитические вирусы могут снизить скорость развития рака или полностью убрать опухоль, заявила Баранова порталу Lenta.ru.

Вирус не проходит бессимптомно. Он повышает температуру тела. Человек болеет и борется с инфекцией, а потом через пару недель он лишается новообразования. Такие чудеса известны и описаны, добавила биолог Баранова.

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#здоровье #рак #коронавирус

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