Доктор Костинов рассказал о правилах вакцинации второй дозой от COVID-19

Прививка от коронавируса делается в два этапа. Вторую часть вакцинации пропускать не стоит. О последствиях отказа от второй дозы рассказал врач Михаил Костинов.

Прививка от коронавируса делается в два этапа. Вторую часть вакцинации пропускать не стоит. О последствиях отказа от второй дозы рассказал врач Михаил Костинов.

Между первой и второй прививкой от коронавируса должен пройти 21 день. Вторая доза вакцины нужна для формирования полноценного иммунитета. Если человек сделает прививку немного позже, то ничего страшного не будет, успокоил руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов в интервью с радио Sputnik.

"Раньше трех недель делать вторую прививку не рекомендуется, потому что есть определенные моменты формирования иммунитета", – отметил Костинов.

Если между прививками прошло много времени, то синтез антител может проходить лучше. Совсем пропускать второй этап нельзя, так как организм не будет полностью защищен, и риск инфицирования увеличится, предупредил доктор Костинов.