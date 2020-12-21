ВОЗ призвала не паниковать из-за новой мутации коронавируса

Всемирная организация здравоохранения порекомендовала населению сохранять спокойствие ввиду появления нового штамма коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения порекомендовала населению сохранять спокойствие ввиду появления нового штамма коронавируса.

Мутация вируса могла произойти из-за увеличения количества случаев его передачи. Коронавирус имеет животное происхождение, поэтому он приспосабливается к организму человека и адаптируется к новым условиям, заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан.

Сейчас не отмечено воздействие нового штамма коронавируса на число летальных исходов. И выявленная мутация вряд ли повлияет на эффективность вакцин, добавили в ВОЗ. В Великобритании, где была найдена мутация, ввели все необходимые меры, уверена Бриан. Ограничения должны помочь замедлить распространение инфекции до массовой вакцинации населения.