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5:05   21 Декабря 2020
Общество

ВОЗ призвала не паниковать из-за новой мутации коронавируса

ВОЗ призвала не паниковать из-за новой мутации коронавируса

Всемирная организация здравоохранения порекомендовала населению сохранять спокойствие ввиду появления нового штамма коронавируса.

Мутация вируса могла произойти из-за увеличения количества случаев его передачи. Коронавирус имеет животное происхождение, поэтому он приспосабливается к организму человека и адаптируется к новым условиям, заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан.

Сейчас не отмечено воздействие нового штамма коронавируса на число летальных исходов. И выявленная мутация вряд ли повлияет на эффективность вакцин, добавили в ВОЗ. В Великобритании, где была найдена мутация, ввели все необходимые меры, уверена Бриан. Ограничения должны помочь замедлить распространение инфекции до массовой вакцинации населения.

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#смерть #штамм #коронавирус

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