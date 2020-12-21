Пушков: русофобская политика привела Латвию к проблемам с транзитом

Латвия сама виновата в том, что имеет трудности с российским транзитом. Такое заявление сделал сенатор РФ Алексей Пушков.

Латвия сама виновата в том, что имеет трудности с российским транзитом. Такое заявление сделал сенатор РФ Алексей Пушков.

Латвия ведет открытую борьбу с Россией. Политик вспомнил, что Рига требует расширения санкций ЕС, размещения войск НАТО и пытается разными способами вредить РФ в ОБСЕ и Совете Европы. При этом государство уверено, что Москва обязана сохранить российский транзит, который проходит через ее территории.

"Таков подход главы МИД Латвии Ринкевича, известного своей русофобией и сравнениями России с Третьим рейхом", — написал сенатор.

Пушков заявил, что теперь глава МИД Латвии должен самостоятельно решить проблемы с транзитом. Кроме того, властям придется объяснять, что потеря рабочих мест связана с политикой в адрес России.