Родителям планируют платить зарплату до совершеннолетия детей

Партия "Справедливая Россия" готовит законопроект о ежемесячных выплатах родителям, дети которых еще не достигли совершеннолетия.

Партия "Справедливая Россия" готовит законопроект о ежемесячных выплатах родителям, дети которых еще не достигли совершеннолетия.

Идея о необходимости ежемесячных выплат родителям вызвала резонанс, рассказал депутат Госдумы Олег Шеин. Ее поддержали председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов, представители Общественной палаты и Национальный родительский комитет.

"Справедливая Россия" 15 лет назад предложила идею материнского капитала. В эту задумку тоже никто не верил. Поэтому закон о выплатах родителям будут прорабатывать, отметил Шеин. Во Франции уже действует подобная практика, которая помогла преодолеть демографический кризис. В республике на четырех взрослых приходится четыре ребенка, а в России — на четверых взрослых только трое детей, отметил депутат.