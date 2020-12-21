Аналитики рынка труда прогнозируют развитие удаленной работы в России

Тренд на дистанционный формат работы сохранится в 2021 году и будет популярен в дальнейшем, считают специалисты сервисов "Работа.ру" и "СберИндекс".

Тренд на дистанционный формат работы сохранится в 2021 году и будет популярен в дальнейшем, считают специалисты сервисов "Работа.ру" и "СберИндекс".

Бизнес в России смог адаптироваться к условиям пандемии, сообщается в исследовании аналитиков о предварительных итогах 2020 года на рынке труда. За рассматриваемый период число удаленных вакансий увеличилось на 44%, по сравнению с 2019 годом.

Рабочий процесс становится более гибким, кабинеты заменяют домашними рабочими местами и коворкингами, тем самым компании экономят на инфраструктуре и содержании офисов. Совещания переходят в онлайн: Zoom, Skype и переписки в мессенджерах, констатировали специалисты.