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1:04   21 Декабря 2020
Политика

Страны по всему миру продолжают закрывать границы с Великобританией

Страны по всему миру продолжают закрывать границы с Великобританией

Сальвадор, Эстония, Турция, Швейцария, Чехия и Саудовская Аравия ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством.

Ограничительные меры в отношении Великобритании связаны с появлением нового штамма коронавируса, которым, по последним данным, шанс заразиться значительно выше. Помимо Великобритании, ряд стран также прервал авиасообщение с Южно-Африканской Республикой.

Чехия ввела десятидневный карантин для всех граждан, прибывающих из Соединенного Королевства. В то же время Саудовская Аравия полностью закрыла свои воздушные границы до выяснение обстоятельств с новой мутировавшей версией COVID-19.

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#великобритания #авиасообщение #коронавирус

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